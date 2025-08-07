Раскрыта судьба дорогой виллы Зеленского в Италии

Вилла, принадлежащая главе киевского режима Владимиру Зеленскому и расположенная в итальянском Форте-дей-Марми, более не числится в продаже. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила представитель одного из местных риэлтерских агентств.
По словам сотрудницы, в настоящее время особняк пустует: никто в нём не проживает.
Дом не продаётся. Просто стоит. Когда-то давно его действительно выставляли на рынок, но сейчас он не предлагается к продаже, пояснила она, отказавшись, однако, назвать точную дату снятия объекта с листинга.
Изначально особняк был выставлен на продажу в 2021 году по цене 4,5 миллиона евро. Известно, что Владимир Зеленский и его супруга Елена стали владельцами этой недвижимости в августе 2015 года. Тогда покупка обошлась им в сумму, близкую к 3,2 миллиона евро.
В начале 2025 года сообщалось, что покупатель на виллу так и не нашёлся, в связи с чем владельцы приняли решение снизить стоимость до 2,5 миллиона евро.
