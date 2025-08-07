Власти обозначили нежелательный курс рубля к доллару

Нежелательный курс рубля к доллару: ниже 75 рублей за доллар и выше 110, сказано в документе.
Излишняя нестабильность курса рубля названа одним из стратегических рисков, способных повлиять на выполнение национальных целей развития России. Об этом говорится в перечне рисков, приложенном к письму заместителя главы Минэкономразвития Полины Крючковой, направленному в правительство и профильные ведомства. Документ оказался в распоряжении газеты «Известия».
Согласно материалам, нежелательными считаются курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110 рублей. Умеренно рискованными — значения ниже 85 и выше 100 рублей за доллар. Отмечается, что валютная волатильность может затруднить реализацию таких ключевых направлений, как сохранение и укрепление здоровья населения, развитие человеческого потенциала, формирование комфортной городской среды, обеспечение технологического лидерства и устойчивого экономического роста.
В то же время, как подчtркивают в Минэкономразвития, социально ориентированные направления госстратегии могут пострадать в меньшей степени. Валютный курс оказывает преимущественно косвенное влияние на доступность жилья, привлечение иностранных студентов и развитие цифровых сервисов. Гораздо более чувствительными остаются технологическая база, инвестиционная активность, импортозамещение, а также темпы роста ключевых отраслей — от туризма до АПК.