Власти обозначили нежелательный курс рубля к доллару

В то же время, как подчtркивают в Минэкономразвития, социально ориентированные направления госстратегии могут пострадать в меньшей степени. Валютный курс оказывает преимущественно косвенное влияние на доступность жилья, привлечение иностранных студентов и развитие цифровых сервисов. Гораздо более чувствительными остаются технологическая база, инвестиционная активность, импортозамещение, а также темпы роста ключевых отраслей — от туризма до АПК.