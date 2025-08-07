Товарооборот между Китаем и РФ снизился на 8% за семь месяцев

Китайский экспорт в РФ за отчетный период уменьшился на 8,5%, достигнув $56,23 млрд, в то время как импорт российских товаров снизился на 7,7% до $69,57 млрд. Несмотря на общее сокращение объемов, Россия сохранила положительное торговое сальдо в размере $13,34 млрд, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.