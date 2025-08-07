Товарооборот между Китаем и РФ снизился на 8% за семь месяцев

Товарооборот между Китаем и Россией в период с января по июль 2025 года сократился на 8,1% в годовом сравнении, составив $125,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в РФ за отчетный период уменьшился на 8,5%, достигнув $56,23 млрд, в то время как импорт российских товаров снизился на 7,7% до $69,57 млрд. Несмотря на общее сокращение объемов, Россия сохранила положительное торговое сальдо в размере $13,34 млрд, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.
В июльской динамике отмечен рост: месячный товарооборот увеличился на 8,7% по сравнению с июнем, достигнув $19,13 млрд. Китай нарастил экспорт на 9,6% ($9,08 млрд), а импорт из России вырос на 7,8% ($10,05 млрд).
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва и Пекин продолжают укреплять экономические связи, достигнув нового уровня товарооборота в 245 миллиардов долларов, что на 7% больше прошлогодних показателей.