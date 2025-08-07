Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Товарооборот между Китаем и РФ снизился на 8% за семь месяцев

В июле 2025 года объем торговли между КНР и Россией составил $19,13 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Товарооборот между Китаем и Россией в период с января по июль 2025 года сократился на 8,1% в годовом сравнении, составив $125,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в РФ за отчетный период уменьшился на 8,5%, достигнув $56,23 млрд, в то время как импорт российских товаров снизился на 7,7% до $69,57 млрд. Несмотря на общее сокращение объемов, Россия сохранила положительное торговое сальдо в размере $13,34 млрд, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

В июльской динамике отмечен рост: месячный товарооборот увеличился на 8,7% по сравнению с июнем, достигнув $19,13 млрд. Китай нарастил экспорт на 9,6% ($9,08 млрд), а импорт из России вырос на 7,8% ($10,05 млрд).

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва и Пекин продолжают укреплять экономические связи, достигнув нового уровня товарооборота в 245 миллиардов долларов, что на 7% больше прошлогодних показателей.