Товарооборот между Китаем и США за семь месяцев 2025-го снизился на 8%

Торговый оборот между Китаем и Россией в период с января по июль текущего года сократился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 125,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.
Согласно представленным данным, за первые семь месяцев китайский экспорт в Россию достиг 56,23 миллиарда долларов, снизившись на 8,5%. Импорт российских товаров, в свою очередь, уменьшился на 7,7% — до уровня 69,57 миллиарда долларов.
Положительное торговое сальдо в пользу России за указанный период составило 13,34 миллиарда долларов — показатель остался приблизительно на том же уровне, что и годом ранее.
Только за июль двусторонний товарооборот достиг 19,13 миллиарда долларов, что на 8,7% выше по сравнению с июнем. Экспорт из Китая за этот месяц вырос на 9,6%, составив 9,08 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 7,8%, достигнув 10,05 миллиарда долларов.
В структуре российских поставок в КНР основную долю в стоимостном выражении занимают энергоресурсы — нефть, природный газ и уголь. Также значимыми остаются поставки меди и медной руды, древесины, различных видов топлива и морепродуктов. Китай, в свою очередь, экспортирует в Россию широкий спектр продукции: от автотехники, сельхозмашин, компьютерной и телекоммуникационной электроники до промышленных станков, игрушек, одежды и обуви.
