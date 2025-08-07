Товарооборот между Китаем и США за семь месяцев 2025-го снизился на 8%

В структуре российских поставок в КНР основную долю в стоимостном выражении занимают энергоресурсы — нефть, природный газ и уголь. Также значимыми остаются поставки меди и медной руды, древесины, различных видов топлива и морепродуктов. Китай, в свою очередь, экспортирует в Россию широкий спектр продукции: от автотехники, сельхозмашин, компьютерной и телекоммуникационной электроники до промышленных станков, игрушек, одежды и обуви.