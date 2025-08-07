На Среднем Урале начали дорожать базовые продукты, но подешевел «борщевой набор»

По данным Свердловскстата, за минувшую неделю, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты, подорожали некоторые группы продовольственных товаров. Так, на 1,6% подорожала свинина, на 1% питьевое молоко, на 1,7% гречневая крупа и вермишель.
Цены на прочие продукты остались без изменений. Небольшое снижение наблюдается в группе сезонных овощей — капусту, лук, свеклу, картофель.
Данные Росстата также свидетельствуют о разнонаправленной динамике на продуктовом рынке страны. Так, по данным ведомства, наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте фруктов и овощей: яблоки за семь месяцев подорожали на 27%, морковь — на 36%, а лук и свекла стали дороже на 11% и 13% соответственно.
В молочном сегменте значительный рост цен продемонстрировали сыры (+6,1%), творог (+4,6%) и сметана (+5,9%), при этом пастеризованное молоко подорожало на 6%, а ржаной хлеб — на 8,3%.
Однако на фоне общего роста цен некоторые товарные группы, напротив, стали значительно доступнее. Куриные яйца за тот же период подешевели на 29%, сахар — на 2%, а свежие огурцы и помидоры упали в цене на 57% и 35% соответственно. Бананы также подешевели более чем на 10%, что связано с сезонным увеличением поставок из стран-экспортеров.
Последняя неделя (с 29 июля по 4 августа) принесла некоторое облегчение покупателям: по данным статистического ведомства, овощи и фрукты в целом подешевели на 4,6%. Наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель (-10,8%), капусту (-9,7%) и свеклу (-9,6%). Морковь и лук подешевели на 8,4% и 6,3% соответственно, а помидоры и бананы — на 6% и 2,5%. Даже яблоки, демонстрировавшие устойчивый рост цен с начала года, за неделю снизились в цене на 0,4%.
Динамика цен связана с сезонными колебаниями, изменениями валютных курсов, транспортными издержками и ситуацией на сельскохозяйственных рынках. В частности, снижение цен на овощи объясняется началом сбора нового урожая, тогда как рост стоимости молочной продукции обусловлен увеличением себестоимости производства.
Прогнозируется, что в августе-сентябре тенденция к удешевлению сезонных овощей и фруктов может усилиться, тогда как базовые продукты питания, такие как хлеб и молочная продукция, вероятно, сохранят текущие ценовые уровни или продолжат умеренный рост.
