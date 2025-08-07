На Среднем Урале начали дорожать базовые продукты, но подешевел «борщевой набор»

Последняя неделя (с 29 июля по 4 августа) принесла некоторое облегчение покупателям: по данным статистического ведомства, овощи и фрукты в целом подешевели на 4,6%. Наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель (-10,8%), капусту (-9,7%) и свеклу (-9,6%). Морковь и лук подешевели на 8,4% и 6,3% соответственно, а помидоры и бананы — на 6% и 2,5%. Даже яблоки, демонстрировавшие устойчивый рост цен с начала года, за неделю снизились в цене на 0,4%.