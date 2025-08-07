Климин: Беларусь и Башкортостан открыли новую страницу сотрудничества

Ширится сотрудничество Беларуси и Башкортостана, и не только в производственной, торговой и туристической сферах, но и в социально-культурном направлении. В данный момент осуществляется взаимный обмен группами школьников для отдыха в детских лагерях наших республик. С белорусской стороны это дети работников МАЗа. Ребята не только проведут время на природе, но и ознакомятся с известными достопримечательностями.
С МАЗом у нас долгосрочные отношения различного характера. Это и закупки комплектующих для производства грузовиков и автобусов. И Башкортостан закупает большое количество грузового транспорта, как вы знаете, открыли несколько лет назад дилерский центр, который успешно работает, а также совместное производство троллейбусов из комплектующих МАЗа.
В нынешнем году Беларусь и Башкортостан открыли новую страницу взаимоотношений именно в социально-гуманитарной сфере, речь идет об обмене группами школьников, для которых в обеих республиках организованы масштабные культурные и досуговые программы.
Это уже такое семейное сотрудничество, сейчас дети автозаводцев уже находятся в Башкортостане, вчера приземлились, расселились, все в порядке, у них насыщенная программа в Башкортостане ― знакомство с культурой, расширение кругозора, посещение различных музеев, в том числе Музея кочевых народов «Тура-хан», я думаю, что для них будет совершенно новым открытием. Естественно, это и патриотические мероприятия, и по физкультуре, и по истории. Это и обзорная экскурсия по Уфе, и много чего еще.