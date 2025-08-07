На четыре автобусных маршрута Владивостока не нашли перевозчика со второй попытки

Раньше эти маршруты обслуживала компания «Влад Рейс», которая прекращает своё существование. Остальные маршруты при заключении очередных контрактов разобрали те же перевозчики, что обслуживали их ранее. Маршрут № 70, включённый в проблемный лот, является для Владивостока новым — он призван немного разгрузить обделённый общественным транспортом микрорайон Патрокл, и жители очень на него рассчитывали, однако запустить его пока не удаётся.
Несколько маршрутов «Влад Рейса» — № 3 (Луговая — 6-й километр) и № 10 (Луговая — Дальхимпром) — удалось пристроить муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1. Он же получил отдельными лотами маршруты № 48 (Плодово-ягодная — Угольная) и № 91к (Майора Филиппова — Багратиона). Это укороченный дубль маршрута № 91, который возит жителей микрорайона «Изумрудный» до автовокзала. Раньше с этим маршрутом наблюдались постоянные перебои, на линии работал только один автобус, и в некоторые дни на линию он не выходил вовсе. Других маршрутов из «Изумрудного» не было, а пеший путь до ближайшей остановки крайне неудобен из-за рельефа и отсутствия нормальной пешеходной инфраструктуры.
Маршруты №№ 40, 63, 70 и 81, которые остались у перевозчиков невостребованными, расторгуют отдельными лотами, результаты будут известны на следующей неделе.
Исчезновение востребованных маршрутов вызвало среди горожан заметное социальное напряжение: предложенные альтернативные маршруты с пересадкой менее удобны. Не заметить можно исчезновение разве что маршрутки № 63, которая ездила не каждый день.
Перебои в работе системы городского автобуса объясняли чаще всего дефицитом водителей. Сами перевозчики требовали увеличить плату за проезд, так как имеющиеся тарифы, по их мнению, даже после индексации в 2025 году не позволяли автобусному бизнесу стать прибыльным. Вероятно, поэтому аукцион на заключение новых контрактов с перевозчиками прошёл так пассивно, без конкуренции, на каждый лот заявилось по одному участнику.