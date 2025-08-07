На четыре автобусных маршрута Владивостока не нашли перевозчика со второй попытки

Несколько маршрутов «Влад Рейса» — № 3 (Луговая — 6-й километр) и № 10 (Луговая — Дальхимпром) — удалось пристроить муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1. Он же получил отдельными лотами маршруты № 48 (Плодово-ягодная — Угольная) и № 91к (Майора Филиппова — Багратиона). Это укороченный дубль маршрута № 91, который возит жителей микрорайона «Изумрудный» до автовокзала. Раньше с этим маршрутом наблюдались постоянные перебои, на линии работал только один автобус, и в некоторые дни на линию он не выходил вовсе. Других маршрутов из «Изумрудного» не было, а пеший путь до ближайшей остановки крайне неудобен из-за рельефа и отсутствия нормальной пешеходной инфраструктуры.