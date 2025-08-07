Ричмонд
В Хабаровске к 2027 году появится новый индустриальный парк

В Краснофлотском районе Хабаровска к концу 2027 года планируют построить новый индустриальный парк.

Источник: Freepik

Проект с объёмом инвестиций в 1,6 млрд рублей направлен на развитие промышленного потенциала региона и привлечение инвесторов из России и Китая, сообщили в пресс-службе Правительства Хабаровского края.

Уже заключено соглашение с компанией-застройщиком. Работы стартуют в третьем квартале 2025 года. В рамках проекта предусмотрено строительство всех необходимых инженерных коммуникаций, внутренних проездов, а также двухэтажного офисного здания и трёхэтажного гостиничного комплекса для размещения партнёров и сотрудников.

Парк должен стать точкой роста для промышленных производств, а также повысить конкурентоспособность Хабаровского края. Кроме того, компания-застройщик обязалась направить не менее 0,5% от стоимости проекта на благотворительную помощь в социальной сфере.