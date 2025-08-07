Работодателей из Красноярского края накажут за трудоустройство нелегалов

Проверка, проведенная сотрудниками миграционного подразделения полиции совместно с ФСБ по Красноярскому краю, показала, что 42-летний мастер и 38-летний бригадир компании организовали для мигрантов жилье и работу. Они формировали бригады для распиловки и складирования пиломатериалов, но при этом не проверяли законность пребывания иностранцев в России.