Работодателей из Красноярского края накажут за трудоустройство нелегалов

7 августа стало известно, что в Богучанах завершено расследование уголовного дела о незаконной миграции.
В МВД по Красноярскому краю рассказали, что на местном лесоперерабатывающем предприятии работали пять иностранных граждан без соответствующих документов.
Проверка, проведенная сотрудниками миграционного подразделения полиции совместно с ФСБ по Красноярскому краю, показала, что 42-летний мастер и 38-летний бригадир компании организовали для мигрантов жилье и работу. Они формировали бригады для распиловки и складирования пиломатериалов, но при этом не проверяли законность пребывания иностранцев в России.
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Им грозит от пяти до десяти лет колонии. По решению суда они заключены под стражу. Расследование завершено, материалы направлены в суд.
Предприятие также понесет наказание — за отсутствие должного контроля его оштрафовали на один миллион 250 тысяч рублей.