В Каменске-Уральском построят второй мост через Исеть за 2,9 млрд рублей

В Каменске-Уральском к 2030 году планируют построить второй мост через реку Исеть за 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Мост будет выполнять функцию дублера Байновского моста, чтобы разгрузить транспортные потоки между двумя частями города. Проект по строительству объекта включили в программу развития города до 2030 года.
В этом году власти планируют провести проектно-изыскательные работы, а с 2027 года начать строительство моста. Для этого нужно получить деньги из областного бюджета.
Итоговая сумма затрат на проект может вырасти из-за регулярного удорожания строительных материалов и корректировки проекта.