С 1 сентября в Красноярском крае вступают в силу новые требования для бизнеса

С 1 сентября 2025 года бизнес в Красноярском крае обязан будет учитывать новые требования по маркировке товаров и регистрации в системе «Честный знак».
Согласно постановлениям российского Правительства, все производители, импортеры и розничные продавцы, занимающиеся реализацией стройматериалов, спортивного питания, детских товаров, а также хлебобулочных и кондитерских изделий, должны пройти регистрацию в данной системе и настроить соответствующую маркировку.
Контроль за оборотом пива будет значительно усилен. Продукция не будет допущена к продаже в случае несоответствия данных системы «Честный знак» и ЕГАИС.
В краевом министерстве промышленности и торговли настоятельно рекомендуют предпринимателям не откладывать процесс регистрации и внимательно подойти к настройке своих бизнес-процессов. В региональном правительстве осознают, что переход на новую систему потребует времени и дополнительных ресурсов.
Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков отметил, что основной задачей является оказание методической поддержки предпринимателям, помощь в адаптации к изменениям и минимизация возможных сбоев в работе.