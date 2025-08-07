Красноярских бизнесменов предупредили о новых требованиях с 1 сентября

В Красноярском крае с 1 сентября изменятся правила для бизнеса. Об этом сообщили в краевом правительстве.
С 1 сентября бизнес Красноярского края должен будет учитывать в своей деятельности новые требования по маркировке товаров и регистрации в системе «Честный знак».
Импортеры и розничные продавцы строительных материалов, спортивного питания, детских товаров, хлебобулочных и кондитерских изделий должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и настроить соответствующую маркировку.
Также будет усилен контроль за оборотом пива. До магазинов его не допустят, если не будут соответствовать данные в системе «Честный знак» и ЕГАИС.
Предпринимателям рекомендовано не откладывать регистрацию в системе. В региональном министерстве промышленности и торговли готовы оказать необходимую методическую поддержку.
Переход на новую систему займет некоторое время.
Ранее в Сосновоборске закрыли магазин, который по ночам торговал спиртным, вызывая недовольство местных жителей.