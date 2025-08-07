Ричмонд
Красноярских бизнесменов предупредили о новых требованиях с 1 сентября

Бизнес переходит на маркировку в системе «Честный знак».

Источник: Freepik

В Красноярском крае с 1 сентября изменятся правила для бизнеса. Об этом сообщили в краевом правительстве.

С 1 сентября бизнес Красноярского края должен будет учитывать в своей деятельности новые требования по маркировке товаров и регистрации в системе «Честный знак».

Импортеры и розничные продавцы строительных материалов, спортивного питания, детских товаров, хлебобулочных и кондитерских изделий должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и настроить соответствующую маркировку.

Также будет усилен контроль за оборотом пива. До магазинов его не допустят, если не будут соответствовать данные в системе «Честный знак» и ЕГАИС.

Предпринимателям рекомендовано не откладывать регистрацию в системе. В региональном министерстве промышленности и торговли готовы оказать необходимую методическую поддержку.

Переход на новую систему займет некоторое время.

Ранее в Сосновоборске закрыли магазин, который по ночам торговал спиртным, вызывая недовольство местных жителей.