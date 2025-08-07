Два межмуниципальных маршрута из Перми запустят по временной схеме

На прошлой неделе департамент транспорта администрации Перми сообщил об изменении схемы движения автобусных маршрутов № 2, № 15, № 20, № 7 т, № 67 и № 72. Изменения ввели на время дорожных работ на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова.