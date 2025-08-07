Два межмуниципальных маршрута из Перми запустят по временной схеме

В Перми для межмуниципальных автобусных маршрутов № 442а «Пермь — поселок Мулянка», № 344 «Пермь — поселок Юг» введут временную схему движения. Она начнет действовать с 8 августа на время капитального ремонта ул. Борчанинова.
В краевом Минтрансе пояснили, автобусы будут следовать до остановочного пункта «Центральный рынок». Он станет начальным и конечным. Временную схему движения введут с 00:00 8 августа до 23:59 1 сентября.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
На прошлой неделе департамент транспорта администрации Перми сообщил об изменении схемы движения автобусных маршрутов № 2, № 15, № 20, № 7 т, № 67 и № 72. Изменения ввели на время дорожных работ на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова.
По информации городских властей, капитальный ремонт улицы Борчанинова между улицами Петропавловской и Пушкина, включая перекрестки, планируют завершить до конца года.
Подрядчику предстоит провести: ремонт тротуаров, проезжей части и парковки, локальное расширение дороги перед перекрестками и устройство островных остановок, переустройство подземных коммуникаций. На участке улицы после капремонта появится современное озеленение, малые архитектурные формы.