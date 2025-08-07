Право на добычу золота в Бодайбинском районе продали за 72 млн рублей

По правилам, если в аукционе участвует только один допущенный участник, он признается несостоявшимся, но лицензия предоставляется этому участнику. В результате победителем стало АО «Полюс Вернинское», входящее в крупнейшую золотодобывающую компанию России — ГК «Полюс», которое предложило за лот 72 млн рублей. Таким образом, компания получила право на геологоразведку и добычу полезных ископаемых в течение 25 лет.