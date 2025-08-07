Право на добычу золота в Бодайбинском районе продали за 72 млн рублей

В Иркутской области состоялся электронный аукцион на право пользования недрами участка «Кудускитская площадь» в Бодайбинском районе. Он прошёл на площадке Газпромбанка и завершился 6 августа. Несмотря на то, что в торгах участвовала только одна компания. Начальная цена аукциона составляла 65,65 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал ГИС «Торги».
Площадь лицензионного участка составила 53,95 кв. километра. По данным Роснедра на декабрь 2024 года, в границах «Кудускитской площади» прогнозные ресурсы золота оцениваются в 16,33 тонны категории Р1 и 2,81 тонны категории Р2. Среднее содержание золота — от 1,14 до 1,3 грамма на тонну руды.
По правилам, если в аукционе участвует только один допущенный участник, он признается несостоявшимся, но лицензия предоставляется этому участнику. В результате победителем стало АО «Полюс Вернинское», входящее в крупнейшую золотодобывающую компанию России — ГК «Полюс», которое предложило за лот 72 млн рублей. Таким образом, компания получила право на геологоразведку и добычу полезных ископаемых в течение 25 лет.
Напомним, в Иркутской области объявлен аукцион на участок недр «Ийское» в Тулунском районе. Победитель торгов сможет вести разведку и добычу долеритов — вулканической горной породы — в течение 20 лет.