Более 1,5 млн туристических поездок совершили в Новосибирскую область за 2025

Итоги подвели за первые шесть месяцев 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,5 миллионов туристических поездок совершили в Новосибирскую область за первые полгода 2025. Об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев со ссылкой на данные Росстата.

Регион остается в лидерах среди субъектов СФО по темпам роста количества туристов в год.

— Продолжаем укреплять инфраструктуру и насыщать календарь, чтобы город и область оставались современными, открытыми и интересными — и для гостей, и для новосибирцев, — поделился градоначальник.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Новосибирск стал лидером среди сибирских регионов по числу туристов. С начала года в город и область приехали на 150 тысяч гостей больше, чем годом ранее.