Более 70 млн рублей потратят на празднование 804-летия Нижнего Новгорода

Муниципальная «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода» в июле-августе заключила минимум семь договоров, касающихся празднования 804-летия города.

Источник: Коммерсантъ

Общая стоимость работ по этим договорам составляет почти 71 млн руб., следует из информации с сайта госзакупок.

Стоимость заключенного в июле договора на организацию выступлений звезд эстрады снизилась с 31,2 до 21,4 млн руб.

Вместе с тем еще 27,9 млн руб. выделено на техническое обеспечение площадки празднования в Нижегородском районе. 9,2 млн руб. потратят на брендирование площадок, еще 1,5 млн руб. — на брендирование конструкций на площадках.

3,4 млн руб. направят на прокат звукового, светового, сценического и видеооборудования; 2,1 млн руб. — на звуковое и световое обеспечение мероприятия.

На техническое обеспечение площадки в Сормовском районе выделили еще 5,4 млн руб.

День города в Нижнем Новгороде отмечается в третью субботу августа, в 2025 году празднование придется на 16-е число. Основные торжества состоятся на площади Минина.