Белый рынок такси Узбекистана оценили в 5 трлн сумов

Всего на начало августа нынешнего года число поездок составило 262,2 млн. При этом пассажиры такси чаще всего предпочитали оплачивать проезд наличными — 3,6 трлн сумов. На безнал пришлось 1,4 трлн сумов.
Средняя стоимость одной поездки составила 19 тыс. сумов. Для сравнения — в 2024 году этот показатель был на уровне 18,4 тыс. сумов.
Чаще всего для перевозки пассажиров использовались такие модели автомобилей, как Chevrolet Cobalt — 23,5%, Nexia — 21,5%, на Lacetti — 16,9%. На 1 августа число женщин, работающих таксистами, превысило 3,4 тыс.
В комитете отметили, что за семь месяцев агрегаторы такси заплатили налогов на 98,8 млрд сумов. Из этой суммы на НДС пришлось 55,4 млрд сумов.