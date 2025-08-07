Новосибирские власти протестировали систему оповещения на «Спортивной»

В Новосибирске на строящейся станции метрополитена «Спортивная» успешно прошло тестирование системы оповещения и управления эвакуацией. Как сообщили в пресс-центре мэрии, комплекс включает громкоговорители, световые указатели и кабельные линии, при этом всё оборудование является отечественным.
«Комплексы обязательны на объектах с массовым пребыванием людей. Они работают не только в экстренных ситуациях, но и ежедневно: сообщают о прибытии поездов, обеспечивают связь между сотрудниками, передают служебные сообщения», — пояснили в муниципалитете.
Во время тестирования система транслировала стандартное предупредительное сообщение: «Внимание, проверка автоматической системы оповещения и управления эвакуацией». Проверка подтвердила работоспособность всех элементов комплекса, который будет обеспечивать безопасность пассажиров на новой станции Новосибирского метрополитена. В мэрии подчеркнули, что использование отечественного оборудования соответствует стратегии импортозамещения в транспортной инфраструктуре города.