Новосибирские власти протестировали систему оповещения на «Спортивной»

«Комплексы обязательны на объектах с массовым пребыванием людей. Они работают не только в экстренных ситуациях, но и ежедневно: сообщают о прибытии поездов, обеспечивают связь между сотрудниками, передают служебные сообщения», — пояснили в муниципалитете.