Нацбанк сообщил о ситуации с валютой на руках у белорусов

В Национальном банке сообщили о ситуации с валютой на руках у белорусов. Характеристика белорусского валютного рынка в июле дана в актуальной статистике главного финрегулятора страны.
Сообщается, что в сравнении с июнем в июле белорусы продолжили продавать больше валюты, чем покупать. В итоге белорусы сдали в обменники долларов, евро и другой валюты на 1,347 миллиарда долларов в эквиваленте, а приобрели — на 1,151 миллиарда долларов. Чистая продажа составила 196,3 миллиона долларов.
За семь месяцев 2025-го белорусы продали 8,034 миллиарда долларов из той валюты, которая была у них на руках. При этом купили валюты на 7,188 миллиарда долларов.
Предприятия Беларуси традиционно продолжили покупать валюту. В июле юрлица купили валюты на 3,454 миллиарда долларов, а продали — на 3,388 миллиарда долларов. Разница составила всего 66,2 миллиона в долларовом эквиваленте.
А еще Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 7 августа.
Еще МАРТ сказал о ситуации с белорусскими товарами в магазинах. И также МАРТ назвал топ-3 промтоваров, которые раскупают белорусы.