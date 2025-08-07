Нацбанк сообщил о ситуации с валютой на руках у белорусов

Сообщается, что в сравнении с июнем в июле белорусы продолжили продавать больше валюты, чем покупать. В итоге белорусы сдали в обменники долларов, евро и другой валюты на 1,347 миллиарда долларов в эквиваленте, а приобрели — на 1,151 миллиарда долларов. Чистая продажа составила 196,3 миллиона долларов.