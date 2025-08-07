Ричмонд
Россия стала главным покупателем узбекских арбузов

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Россия лидировала по импорту арбузов из Узбекистана в январе — июне, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.

Источник: Sputnik.uz

Из отправленных за рубеж 130,6 тыс. тонн около 50% составляют поставки в РФ.

В целом экспорт арбузов увеличился на 67,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе — июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 130,6 тыс. тонн арбузов на сумму 29,9 млн долларов США. Этот показатель увеличился на 52,7 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

говорится в сообщении

Страны, куда Узбекистан экспортировал больше всего арбузов за 6 месяцев 2025-го:

  • Россия — 66 тыс. тонн;
  • Казахстан — 44 тыс. тонн;
  • Кыргызстан — 19 тыс. тонн;
  • Беларусь — 968 тонн;
  • Монголия — 618 тонн;
  • Латвия — 76 тонн;
  • Грузия — 66 тонн;
  • Польша — 61 тонна;
  • другие страны — 121 тонна.