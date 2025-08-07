Россия стала главным покупателем узбекских арбузов

По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе — июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 130,6 тыс. тонн арбузов на сумму 29,9 млн долларов США. Этот показатель увеличился на 52,7 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.