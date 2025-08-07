Россия стала главным покупателем узбекских арбузов

Из отправленных за рубеж 130,6 тыс. тонн около 50% составляют поставки в РФ.
В целом экспорт арбузов увеличился на 67,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе — июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 130,6 тыс. тонн арбузов на сумму 29,9 млн долларов США. Этот показатель увеличился на 52,7 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Страны, куда Узбекистан экспортировал больше всего арбузов за 6 месяцев 2025-го:
- Россия — 66 тыс. тонн;
- Казахстан — 44 тыс. тонн;
- Кыргызстан — 19 тыс. тонн;
- Беларусь — 968 тонн;
- Монголия — 618 тонн;
- Латвия — 76 тонн;
- Грузия — 66 тонн;
- Польша — 61 тонна;
- другие страны — 121 тонна.