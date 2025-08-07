Ричмонд
Сразу шесть банков Беларуси предупредили о возможных сбоях 9 августа

В Беларуси сразу шесть банков предупредили о возникновении возможных сбоев 9 августа. Такие сообщение опубликовали Беларусбанк, Сбер Банк (Беларусь), Банк Дабрабыт, Paritetbank, Банк «Решение» и Нео Банк Азия. Об этом проинформировали на сайтах банков.

Источник: БЕЛТА

Речь идет о технологических работах, которые проводятся ОАО «Банковским процессинговым центром». Сбои в работе перечисленных банков могут происходить в промежутке с 0.00 до 5.00. Возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карт банков в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, банкоматов и устройств самообслуживания, обслуживаемых банками, которые подключены к аппаратно-программному комплексу Центра.