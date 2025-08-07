Нацбанк Молдовы незначительно снизил базовую ставку: подробности

Исполнительный комитет НБМ принял соответствующее решение на своем заседании 7 августа 2025 года.
Также установлены процентные ставки по кредитам «овернайт» (8,25% годовых) по операциям РЕПО (6,50%), по депозитам «овернайт» (4,25%).
Данным решением Национальный банк Молдовы намерен удержать инфляцию в среднесрочной перспективе в диапазоне плюс-минус 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%, считающегося оптимальным уровнем для экономического роста и развития Республики Молдова.
Норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и неконвертируемой иностранной валюте сохраняется на текущем уровне в 22% от расчетной базы.
Норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в свободно конвертируемой валюте сохраняется на текущем уровне в 31% к расчетной базе.
Исполнительный совет НБМ также утвердил сегодня Отчет об инфляции за август 2025 года, который должен быть опубликован 14 августа 2025 года.