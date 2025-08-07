Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Молдовы незначительно снизил базовую ставку: подробности

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена Нацбанком Молдовы (НБМ) на уровне 6,25% годовых вместо 6,5%, применявшихся ранее.

Источник: Sputnik.md

Исполнительный комитет НБМ принял соответствующее решение на своем заседании 7 августа 2025 года.

Также установлены процентные ставки по кредитам «овернайт» (8,25% годовых) по операциям РЕПО (6,50%), по депозитам «овернайт» (4,25%).

Данным решением Национальный банк Молдовы намерен удержать инфляцию в среднесрочной перспективе в диапазоне плюс-минус 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%, считающегося оптимальным уровнем для экономического роста и развития Республики Молдова.

говорится в сообщении НБМ

Норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и неконвертируемой иностранной валюте сохраняется на текущем уровне в 22% от расчетной базы.

Норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в свободно конвертируемой валюте сохраняется на текущем уровне в 31% к расчетной базе.

Исполнительный совет НБМ также утвердил сегодня Отчет об инфляции за август 2025 года, который должен быть опубликован 14 августа 2025 года.