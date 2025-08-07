Доллар и евро снова подорожали в Казахстане

Если в начале недели курсы доллара США и евро сильно снизились, то к ее концу иностранные валюты стремятся возвратить свои позиции. Так, например, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 539,38 тенге, за сутки увеличившись почти на 3 тенге.
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка — от 537 до 538 тенге, продажа — от 544 до 545 тенге;
- Алматы: покупка — от 535 до 539,8 тенге, продажа — от 540 до 542 тенге;
- Шымкент: покупка — от 537,5 до 539,5 тенге, продажа — от 540,5 до 542,5 тенге.
В то же время курс евро буквально «взлетел» почти на 10 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 631,12 тенге.