Доллар и евро снова подорожали в Казахстане

Если в начале недели курсы доллара США и евро сильно снизились, то к ее концу иностранные валюты стремятся возвратить свои позиции. Так, например, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 539,38 тенге, за сутки увеличившись почти на 3 тенге.