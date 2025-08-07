МВД: мошенники рассылают россиянам фальшивые письма о штрафах от ГИБДД

«Эта схема постоянная и у нее много разновидностей. Письма приходят не только от ГИБДД, но и от банков, если подключен СТС. Потом проверяешь: никакого штрафа на самом деле нет. Однако нередко штрафы, которые выставлены мэрией Москвы, не видны в системе Госавтоинспекции. Аналогично на mos.ru видны не все штрафы ГИБДД. Здесь нет стандартизации», — заявил правозащитник.