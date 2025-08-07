Виталий Хоценко рассказал о новых инвестпроектах для Омска

В Омске появятся премиальный деловой гостиничный комплекс и круглогодичный серф-центр: оба проекта одобрил Инвесткомитет при губернаторе. Девелоперы обещают создать 257 новых рабочих мест и привлечь в область деловых туристов и любителей активного отдыха.
Многофункциональный отель на 78 номеров с ресторанами, фитнесом, конференц-залами и офисами построит в Центральном округе ООО «СЗ СК “МЕДВЕДЬ”. Сдать объект планируют в 2028 году, он даст работу 149 сотрудникам.
Серф-центр разместится в Кировском округе. ООО «Серфбразерс Омск» собирается установить бассейн с искусственной волной по российской технологии, крытые и открытые корты, летний бассейн, детскую площадку и трассу для электрокартинга. Комплекс создаст 108 рабочих мест и станет площадкой для всероссийских соревнований.
«Реализация таких проектов позволит повысить туристическую привлекательность региона, увеличить налоговые поступления и предложить жителям новые форматы для отдыха, спорта и деловой активности», — отметил Виталий Хоценко.
Кроме того, одобрено расширение производственной площадки АО «База Агрокомплект». Компания вложит 260 млн рублей в запуск линии полипропиленового шпагата, строительство выставочного центра и склада сельхозтехники, что увеличит выпуск продукции на 750 тонн в год и откроет новые рабочие места.
Напомним, что целью созданного Виталием Хоценко Инвесткомитета является сопровождение приоритетных инвестпроектов нашего региона.