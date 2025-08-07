Виталий Хоценко рассказал о новых инвестпроектах для Омска

Кроме того, одобрено расширение производственной площадки АО «База Агрокомплект». Компания вложит 260 млн рублей в запуск линии полипропиленового шпагата, строительство выставочного центра и склада сельхозтехники, что увеличит выпуск продукции на 750 тонн в год и откроет новые рабочие места.