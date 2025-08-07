8,7 млрд рублей выделят на ливневку в Ростове

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. До 2028 года в границах улиц Доватора и Жданова построят и модернизируют более 6 км сетей, а также возведут очистные сооружения мощностью 50 тыс. м³/сутки. Общая стоимость проекта — 12 млрд рублей (1,5 млрд поступят до конца 2025 года). Хуснуллин поручил держать реализацию на контроле.