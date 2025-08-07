Ричмонд
8,7 млрд рублей выделят на ливневку в Ростове

Правительство РФ одобрило выделение 8,71 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию ливневой канализации в Ростове-на-Дону. Проект защитил губернатор Юрий Слюсарь 7 августа на заседании комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. До 2028 года в границах улиц Доватора и Жданова построят и модернизируют более 6 км сетей, а также возведут очистные сооружения мощностью 50 тыс. м³/сутки. Общая стоимость проекта — 12 млрд рублей (1,5 млрд поступят до конца 2025 года). Хуснуллин поручил держать реализацию на контроле.

«Это решит проблему подтопления территории большого жилого района Левенцовский, а также перспективной промышленной застройки. Проект готов, экспертизу ожидаем в конце августа. Теперь будем его реализовывать при участии средств из федерального бюджета», — заявил Слюсарь.