Минсельхозпрод Беларуси повысил цены на говядину. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 68 от 6 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Минсельхозпрод принял решение повысить предельные минимальные экспортные цены на свежие, охлажденные, замороженные туши и полутуши крупного рогатого скота от молодняка и взрослых животных с 4,8 доллара до 4,9 доллара за килограмм для стран ЕАЭС, СНГ, Грузии.
Согласно документу, увеличились цены и на прочие необваленные отруба крупного рогатого скота — с 4,8 доллара до 4,9 доллара за килограмм. Постановление вступило в силу с 7 августа 2025 года.
