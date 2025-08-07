Energocom готов работать с потребителями, но оборудования не хватает: планирует покупать

Напомним, по решению Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), с 1 сентября текущего года Energocom вместо АО «Молдовагаз» возьмет на себя поставку природного газа определенным категориям конечных потребителей, в том числе будет обязан поставлять газ потребителям, когда их текущий оператор не способен это делать. Компания заверила, что переход произойдет автоматически и не затронет более 830 потребителей. Для обеспечения плавного и прозрачного перехода Energocom будет сотрудничать с «Молдовагазом» по вопросам, связанным с предоставлением услуг по выставлению счетов и обслуживанию клиентов.