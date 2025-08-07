Ричмонд
Energocom готов работать с потребителями, но оборудования не хватает: планирует покупать

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Госкомпании Energocom недостает оборудования для электронной очереди, серверов, устройств хранения данных, компьютеров и принтеров, объявлен тендер на закупку, информация размещена на соответствующем портале закупок.

Источник: Sputnik.md

Напомним, по решению Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), с 1 сентября текущего года Energocom вместо АО «Молдовагаз» возьмет на себя поставку природного газа определенным категориям конечных потребителей, в том числе будет обязан поставлять газ потребителям, когда их текущий оператор не способен это делать. Компания заверила, что переход произойдет автоматически и не затронет более 830 потребителей. Для обеспечения плавного и прозрачного перехода Energocom будет сотрудничать с «Молдовагазом» по вопросам, связанным с предоставлением услуг по выставлению счетов и обслуживанию клиентов.

Общая стоимость закупок, которые планирует совершить Energocom, превышает 2,2 миллиона леев. В частности, предприятие хочет приобрести 21 ноутбук, 10 принтеров, систему электронной очереди, восемь уничтожителей документов, а также 40 мониторов и систему видеонаблюдения.

Закупать планируется новое, качественное, не восстановленное и не подлежавшее ремонту оборудование. Оно должно быть «произведенным известными производителями, имеющими международную известность в сфере IT».