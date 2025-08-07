Ричмонд
Молдова и Украина продлили соглашение о либерализации двусторонних перевозок и транзита

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Молдова и Украина продлевают соглашение о либерализации двусторонних перевозок и транзита до конца 2027 года, сообщили в Министерстве инфраструктуры и регионального развития.

Источник: CC BY 4.0

Решение было принято в Кишиневе по итогам переговоров между государственным секретарем РМ по вопросам транспорта Мирчей Паскалуцей и заместителем министра развития общин и территорий Украины, ответственным за сферу транспорта, Сергеем Деркачем.

В ведомстве подчеркивают, что либерализация двусторонних перевозок и транзита призвана снизить бюрократические барьеры, повысить эффективность движения грузов и способствовать снижению логистических затрат для экономических агентов обеих стран.

Благодаря таким мерам Республика Молдова укрепляет свою позицию как важный региональный игрок на европейской логистической карте, не только как транзитное государство, но и как будущий региональный центр связи между Европейским союзом, Черноморским регионом и странами Восточного партнерства.

говорится в сообщении министерства

Соглашение о либерализации двусторонних и транзитных перевозок грузов между Республикой Молдова и Украиной было впервые подписано в 2022 году.