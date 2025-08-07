Татарстан и Афганистан обсудили прямое авиасообщение и инфраструктурные проекты

По словам афганского министра, в ходе прошедшей встречи основное внимание уделялось укреплению двустороннего сотрудничества в области транспорта и логистики, а также открытию центра по техническому обслуживанию автомобилей КамАЗ. Кроме этого, поднимались вопросы по увеличению объемов коммерческих грузоперевозок между Афганистаном и Российской Федерацией.