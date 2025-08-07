Ричмонд
Легкая промышленность: Беларусь намерена развивать кооперацию с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Беларусь планирует развивать кооперацию с Узбекистаном в сфере легкой промышленности, заявила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: Sputnik.uz

В интервью телеканалу «Первый информационный» она рассказала, что Беларусь тесно взаимодействует с Узбекистаном в легкой промышленности.

Узбекская сторона последние 15 лет очень активно развивает легпром. Принимаемые документы и создаваемые государством условия нацелены на развитие бизнеса, было очень много привлечено инвестиций через различные механизмы. Это, конечно, нам тоже интересно. Сегодня в легпроме Узбекистана сильная сторона — сырье (хлопок и хлопковая пряжа) и трудовые ресурсы. А для них представляет интерес наша сильная конструкторская, дизайнерская школа. Мы им интересны с точки зрения разработки технической документации, отвечающей всем мировым стандартам, соблюдения технологических режимов и сохранения высокого качества продукции.

отметила Лугина

Она упомянула и о совместных проектах.

Мы реализуем пошивочное производство в Узбекистане, совместную сбытовую политику на рынке Российской Федерации.

добавила председатель концерна

По ее словам, Беларусь рассматривает возможность выхода через Узбекистан на рынки других стран.

Перспективы сотрудничества в сфере обсудят на предстоящем III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме, который пройдет в Витебске 28—29 августа.

На белорусско-узбекском форуме хотим особое внимание уделить кожевенно-обувной теме. Узбекистан серьезно настроен на развитие своих кожевенных заводов, много было инвестировано. Они развивают и обувную промышленность. Поэтому мы планируем обсуждать именно эту тему, а также кадровую политику подготовки химиков, технологов, специалистов-конструкторов. Хотим затронуть вот эту тематику, чтобы понимать, где мы можем кооперироваться, усиливать позиции по экспорту, в том числе в дальние страны.

пояснила Лугина