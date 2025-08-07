Вячеслав Федорищев посетил «Самарский бройлер»

«Планы хорошие, мы их с вами обсуждали, когда готовились к подписанию соглашения. Самое главное, вам удается выдерживать сроки. Потому что каждый из этих объектов — это не только ваше развитие, это продовольственная безопасность региона. Ваша продукция пользуется спросом. Если будет нужна поддержка от нас, от правительства региона по всем стадиям реализации проекта, говорите — мы эту поддержку окажем», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к генеральному директору ООО «Самарский бройлер» Максиму Фалалееву.