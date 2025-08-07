Канатную дорогу через Оку начали строить в Нижнем Новгороде

По данным НИА «Нижний Новгород», первый этап работ стартовал 7 августа на бульваре Заречном — около 14:30 по московскому времени спецтехника приступила к рытью стартового котлована.
Участок сложный
У канатки будет три станции: «Заречная» возле здания кинотеатра «Россия», «Тихая гавань» на улице Баумана в районе домов № 19−21, а также «Проспект Гагарина» рядом с торговым центром «Океанис».
Как сообщила журналистам директор по реализации проектов компании «УрбанТех» Светлана Тришина, строительство начнется со станции «Заречная», затем очередь дойдет до «Проспекта Гагарина». Последней построят «Тихую гавань». Завершение основных работ планируется к концу 2026 года, однако затем потребуется время на пуско-наладочные мероприятия (ориентировочно несколько месяцев).
«Участок сложный — здесь много подземных коммуникаций, поэтому потребуется больше времени. Архитектурную концепцию канатной дороги разработал известный нижегородский архитектор Станислав Горшунов. Все станции будут иметь архитектурную подсветку, чтобы создавать привлекательный облик в вечернее время», — отметила Тришина.
В компании подчеркнули, что строительные работы будут вестись исключительно в разрешённые часы, с учётом интересов жителей близлежащих домов.
Одним из технически сложных участков станет зона, где проходит аварийный коллектор реки Ржавки. Для его защиты подрядчик установит специальное ограждение, чтобы избежать повреждений.
Что касается зелёных насаждений, то в районе «Тихой гавани» и на проспекте Гагарина предстоит вырубить несколько сотен деревьев. По словам Тришиной, на компенсационное озеленение предусмотрено около 70 млн рублей. После завершения строительства планируется благоустройство территории вдоль Заречного бульвара. На время стройки здесь также планируется возвести временное здание для оперативного штаба подрядчика.
Пассажиропоток — 30 тысяч в сутки
Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из 60 кабинок вместимостью по восемь человек. В сутки она сможет перевозить до 30 тысяч пассажиров. Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин сообщил, что в зоне охвата канатки проживает около 100 тысяч человек. По его словам, ожидаемый пассажиропоток составит не менее 10 тысяч человек в день. Власти уверены, что смогут достичь этого показателя за счёт регулирования транспортных потоков.
В рамках проекта также предусмотрено создание перехватывающих парковок на проспектах Ленина и Гагарина, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть. Таким образом, любой человек сможет доехать до каждой из станций будущей канатки на личном авто или такси, а затем пересесть в кабинку.
Общий объём инвестиций в строительство составляет 5,2 млрд рублей. В ГК «Урбантех» отметили, что первоначально сумма была ниже, но расчёты велись по ценам 2022 года. В министерстве транспорта региона отмечают, что успешная реализация проекта может стать толчком к строительству новых канатных дорог в городе.
Представители компании, отвечая на вопрос НИА «Нижний Новгород», пояснили, что все элементы будущей канатной дороги будут поставляться из-за рубежа. Поставщики уже заверили: задержек с логистикой не ожидается.
Напомним, в июле канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, перевезла рекордное количество людей — 356 713 пассажиров.