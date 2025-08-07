Канатную дорогу через Оку начали строить в Нижнем Новгороде

Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из 60 кабинок вместимостью по восемь человек. В сутки она сможет перевозить до 30 тысяч пассажиров. Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин сообщил, что в зоне охвата канатки проживает около 100 тысяч человек. По его словам, ожидаемый пассажиропоток составит не менее 10 тысяч человек в день. Власти уверены, что смогут достичь этого показателя за счёт регулирования транспортных потоков.