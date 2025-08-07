Тренинги по повышению производительности труда стартуют в Самарской области

Региональный центр «Мой бизнес» совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области объявил набор на серию бесплатных тренингов, направленных на развитие производственной системы и повышение эффективности предприятий региона.
Программа ориентирована на сотрудников самарских компаний, заинтересованных в оптимизации внутренних процессов, росте производительности и укреплении конкурентоспособности. Обучение охватывает три ключевых направления.
Первый тренинг, который состоится 19 августа 2025 года, будет посвящён методике решения проблем. Участники освоят системный подход к выявлению коренных причин возникающих сложностей, а также к разработке и оценке эффективных решений.
Второе занятие пройдёт 9 сентября 2025 года и будет направлено на изучение основ бережливого производства. Слушатели познакомятся с базовыми инструментами и получат практические навыки их применения на моделируемых производственных ситуациях.
Третий тренинг, запланированный на 7 октября 2025 года, будет посвящён внедрению системы 5С — инструмента, позволяющего эффективно организовать рабочее пространство и тем самым повысить уровень производственной дисциплины и эффективности.
Участие в тренингах бесплатное, однако для регистрации необходимо пройти онлайн-запись. Каждое предприятие может выбрать только одно направление обучения. Количество мест ограничено.
Получить консультацию по действующим инструментам поддержки предприниматели также могут, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8−800−300−63−63, или на сайте mybiz63.ru.