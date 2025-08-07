Freedom Cloud построит один из крупнейших дата-центров в Казахстане

Владелец ЦОДов не только держит в своих руках рычаги интернет-экономики, но и зарабатывает на этом огромные деньги. Например, мировой онлайн-ретейлер Amazon (AMZN) рядовым пользователям известен прежде всего своим интернет-гипермаркетом, где можно купить практически любой товар. Однако основной доход ему приносят именно облачные сервисы и дата-центры Amazon Web Services (AWS), которые арендуются небольшими компаниями и международными корпорациями для бесперебойной работы их приложений. Согласно отчетности за 2024 год, AWS принес $107,6 млрд выручки, что составило 16,9% всех продаж компании. Однако благодаря высокой маржинальности вклад этих сервисов в операционный доход всего Amazon на порядок выше — целых 58%.