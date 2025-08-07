Bloomberg: заводы в Индии приостановили покупку нефти из России

«Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., временно отказались от закупок российской нефти. Решение связано с давлением Вашингтона на Нью-Дели и введением дополнительных пошлин на индийский экспорт. Источники агентства сообщают, что компании не будут объявлять тендеры на российскую нефть до получения официальных указаний от правительства», — говорится в материалах агентства.