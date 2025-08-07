Новый участок по переработке скальных пород запустили на РУПП «Гранит»

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУПП «Гранит» наращивает выпуск высокорентабельной продукции. Сегодня состоялось торжественное открытие нового участка по переработке скальных пород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.
В мероприятии принял участие министр архитектуры и строительства Александр Студнев. Он отметил, что открывать знаковые объекты в преддверии профессионального праздника стало уже традицией. Новый участок на «Граните» позволит расширить производство и повысить рентабельность.
Министр поблагодарил работников предприятия за достойный труд и пожелал новых успехов и достижений.
На новом участке будет производиться четвертая стадия дробления 1 млн т щебня до более мелких и востребованных фракций. Это увеличит их долю в общем объеме производства с 72% до 76%.
Его отличительная особенность — совмещение линии переработки с погрузочным узлом, что позволит загружать щебень без использования погрузчиков. Это решение увеличит объем отгружаемой продукции.
Завершилось мероприятие запуском участка.
Министру архитектуры и строительства Александру Студневу провели экскурсию по предприятию, рассказали о технологическом процессе. Также участники мероприятия побывали на фигурном вождении БЕЛАЗов. -0-