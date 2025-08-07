Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый участок по переработке скальных пород запустили на РУПП «Гранит»

В мероприятии принял участие министр архитектуры и строительства Александр Студнев. Он отметил, что открывать знаковые объекты в преддверии профессионального праздника стало уже традицией. Новый участок на «Граните» позволит расширить производство и повысить рентабельность.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУПП «Гранит» наращивает выпуск высокорентабельной продукции. Сегодня состоялось торжественное открытие нового участка по переработке скальных пород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В мероприятии принял участие министр архитектуры и строительства Александр Студнев. Он отметил, что открывать знаковые объекты в преддверии профессионального праздника стало уже традицией. Новый участок на «Граните» позволит расширить производство и повысить рентабельность.

Министр поблагодарил работников предприятия за достойный труд и пожелал новых успехов и достижений.

На новом участке будет производиться четвертая стадия дробления 1 млн т щебня до более мелких и востребованных фракций. Это увеличит их долю в общем объеме производства с 72% до 76%.

Его отличительная особенность — совмещение линии переработки с погрузочным узлом, что позволит загружать щебень без использования погрузчиков. Это решение увеличит объем отгружаемой продукции.

Завершилось мероприятие запуском участка.

Министру архитектуры и строительства Александру Студневу провели экскурсию по предприятию, рассказали о технологическом процессе. Также участники мероприятия побывали на фигурном вождении БЕЛАЗов. -0-