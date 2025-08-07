На фоне повышения тарифов США Индия ищет новые рынки для экспорта

Индия намерена расширить экспорт в Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Южную Азию в ответ на повышение тарифов США на свой экспорт. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Индии Дамму Рави, отвечающий в МИД за экономические вопросы.
Он отметил, что индийская промышленность устойчива и не пострадает от новых пошлин.
«Высокий тариф не окажет никакого негативного влияния на индийскую промышленность. Это не приведёт ни к её остановке, ни к краху», — приводит слова Рави газета The Times of India.
Замглавы МИД подчеркнул, что страны регулярно ищут альтернативные рынки при возникновении торговых барьеров.
«Если будет трудно экспортировать в США, вы автоматически начинаете искать другие возможности», — рассказал дипломат.
Рави назвал решение американского президента Дональда Трампа о введении пошлин временным отклонением от нормы.
«На мой взгляд, это краткосрочная проблема. Мы уверены, что со временем мир найдёт для неё решение. Государства-единомышленники будут стремиться к сотрудничеству и взаимовыгодному экономическому взаимодействию», — рассказал представитель индийского МИД.
Ранее стало известно, что Трамп ввёл дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти.