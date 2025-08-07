На фоне повышения тарифов США Индия ищет новые рынки для экспорта

Индия намерена расширить экспорт в Ближний Восток, Латинскую Америку, Африку и Южную Азию в ответ на повышение тарифов США на свой экспорт. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Индии Дамму Рави, отвечающий в МИД за экономические вопросы.