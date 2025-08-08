Нацбанк понизил курс доллара и увеличил курс евро на 8 августа перед выходными

Национальный банк установил курсы валют на 8 августа, пятницу. В итоге курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 8 августа, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9905 белорусского рубля, 1 евро — 3,4905 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7138 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на четверг, 7 августа, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли в пятницу, 8 августа. Ощутимее при этом изменился в сторону увеличения курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара уменьшился на 0,0165 белрубля, курс евро вырос на 0,0065 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0189 белрубля.
Также Нацбанк сообщил о ситуации с валютой на руках у белорусов.
А МАРТ назвал топ-3 промтоваров, которые раскупают белорусы. Еще МАРТ сказал о ситуации с белорусскими товарами в магазинах.