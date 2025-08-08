Ричмонд
В «Южуралзолото» после национализации назначен новый президент

Новым президентом национализированной управляющей компании «Южуралзолото», ранее принадлежащей миллиардеру из Челябинска Константину Струкову, стал Семен Гринько. Соответствующее изменение внесено в ЕГРЮЛ, следует из данных государственного реестра юридических лиц.

Представители Струкова пытаются оспорить национализацию в судах.

«Президентом ЮГК назначен Семен Гринько — соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 7 августа. Ранее, с 16 июля, обязанности президента временно исполняла Лариса Ивлева, которая работает в структурах ЮГК с 1993 года. Она была назначена на этот пост после того, как Советский районный суд Челябинска отстранил экс-главу компании Константина Струкова по иску Генеральной прокуратуры», — сообщает РБК.

Издание отмечает, что до настоящего времени подробная информация о Семене Гринько в открытых источниках отсутствует. По данным делового издания «Глобус: геология и бизнес», в 2016 году эксперт с таким именем работал в золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) обогатителем. В свою очередь, компания ЮГК и GV Gold не предоставили комментариев по поводу назначения нового руководителя.

Ранее URA.RU сообщало, что кадровые изменения в ЮГК связаны с перезагрузкой менеджмента компании. Они происходят после национализации холдинга и отстранения от должности президента Струкова с 14 июля. Суд постановил конфисковать доли бизнесмена и его окружения в группе компаний в доход государства. По материалам Генпрокуратуры, Струков незаконно получил контроль над ЮГК и еще десятью компаниями, используя служебное положение. В рейтинге Forbes он занимает 78-е место среди самых богатых россиян с состоянием 1,9 млрд долларов.