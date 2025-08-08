В «Южуралзолото» после национализации назначен новый президент

Ранее URA.RU сообщало, что кадровые изменения в ЮГК связаны с перезагрузкой менеджмента компании. Они происходят после национализации холдинга и отстранения от должности президента Струкова с 14 июля. Суд постановил конфисковать доли бизнесмена и его окружения в группе компаний в доход государства. По материалам Генпрокуратуры, Струков незаконно получил контроль над ЮГК и еще десятью компаниями, используя служебное положение. В рейтинге Forbes он занимает 78-е место среди самых богатых россиян с состоянием 1,9 млрд долларов.