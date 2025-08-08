Индийские госнефтезаводы приостановили закупки российской нефти из-за давления США

Аналитики отмечают, что индийские НПЗ обычно бронируют партии нефти за 1,5−2 месяца до поставки, поэтому пауза в закупках может повлиять на поставки российской нефти марки Urals в октябре. При этом полное прекращение закупок маловероятно, но снижение цен может увеличить спрос на нефть из США, стран Ближнего Востока и Африки.