Индийские госнефтезаводы приостановили закупки российской нефти из-за давления США

Несколько крупных государственных нефтеперерабатывающих предприятий Индии приняли решение временно прекратить закупки российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Такое решение связано с усилением давления со стороны США и введением новых импортных пошлин.
В числе компаний, остановивших тендеры на российскую нефть, названы Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Пока они не планируют открывать закупочные процедуры до получения официальных инструкций от правительства Индии. Вместо этого Indian Oil Corp. уже приобрела около 5 миллионов баррелей нефти из США, Бразилии и Ливии, отмечает агентство.
Трейдеры внимательно следят за развитием ситуации, пытаясь понять, как напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели отразится на объемах поставок и сможет ли Россия компенсировать возможное снижение спроса со стороны индийских нефтеперерабатывающих заводов.
Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок российской нефти пока не поступало. Однако ранее Bloomberg сообщал, что власти страны попросили госкомпании подготовить планы по альтернативным источникам сырья на случай прекращения импорта из России.
Аналитики отмечают, что индийские НПЗ обычно бронируют партии нефти за 1,5−2 месяца до поставки, поэтому пауза в закупках может повлиять на поставки российской нефти марки Urals в октябре. При этом полное прекращение закупок маловероятно, но снижение цен может увеличить спрос на нефть из США, стран Ближнего Востока и Африки.
Ранее Reuters сообщал о приостановке закупок российской нефти индийскими госзаводами, однако последующие публикации The New York Times, NDTV и Bloomberg указывали на то, что Индия намерена продолжать импорт несмотря на угрозы санкций со стороны США.
Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность ростом закупок российской нефти Индией с 2022 года. В начале августа президент Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на весь индийский экспорт в ответ на покупки нефти и военной техники у России.
Министерство иностранных дел Индии назвало критику США «необоснованной» и пообещало принять все меры для защиты национальных интересов. В МИД подчеркнули, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перераспределили свои поставки в Европу, а США ранее поощряли закупки Индией для поддержания стабильности мировых энергетических рынков.