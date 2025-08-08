«Газпром» прокомментировал отзыв лицензии у «Молдовагаза»

По данным «Газпрома», накопленная задолженность «Молдовагаза» превысила 709 миллионов долларов, причем основными неплательщиками выступили государственные теплоэнергетические предприятия Молдовы. Компания отмечает, что все эти годы обеспечивала бесперебойные поставки газа, несмотря на хронические неплатежи со стороны молдавских партнеров. В «Газпроме» также указали, что власти Молдовы систематически блокировали предложенные схемы погашения долга, что в конечном итоге привело к текущей ситуации.