«Газпром» прокомментировал отзыв лицензии у «Молдовагаза»

Российская компания «Газпром» заявила, что решение молдавских властей отозвать лицензию у «Молдовагаза» завершает процесс незаконного отчуждения принадлежащих ей активов. В сообщении компании подчеркивается, что «Газпром» владеет 50% акций молдавского оператора и намерен защищать свои интересы всеми доступными законными способами.
По данным «Газпрома», накопленная задолженность «Молдовагаза» превысила 709 миллионов долларов, причем основными неплательщиками выступили государственные теплоэнергетические предприятия Молдовы. Компания отмечает, что все эти годы обеспечивала бесперебойные поставки газа, несмотря на хронические неплатежи со стороны молдавских партнеров. В «Газпроме» также указали, что власти Молдовы систематически блокировали предложенные схемы погашения долга, что в конечном итоге привело к текущей ситуации.
Решение Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы лишить «Молдовагаз» лицензии на газоснабжение, по мнению российской компании, создает прямую угрозу энергетической безопасности страны.
«Газпром» подчеркивает, что последние несколько лет предлагал различные варианты урегулирования задолженности, однако правительство Молдовы предпочло вместо этого оказывать давление на компанию, пытаясь заставить ее отказаться от законных финансовых требований.
