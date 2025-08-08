Пошлины против Индии могут привести к росту цен на камни и алмазы в США

Кроме того, новые пошлины могут негативно сказаться на импорте обработанных и необработанных алмазов, составляющем около 46% от общего объема — это примерно 5,46 миллиарда долларов из 11,9 миллиарда. Также под угрозой оказались ювелирные изделия из драгоценных металлов: четвертая часть их импорта (около 3,48 миллиарда долларов) приходится на индийские товары. Не менее важным остается и сектор природных драгоценных камней, среди которых более 13% (примерно 264,6 миллиона долларов) поступает из Индии.