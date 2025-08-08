Пошлины против Индии могут привести к росту цен на камни и алмазы в США

Введение США дополнительных пошлин против Индии может привести к росту цен на искусственные драгоценные камни и алмазы, поскольку большая часть этих товаров закупается именно в Индии.
Согласно данным американской статистической службы, за последние 12 месяцев США импортировали искусственных драгоценных и полудрагоценных камней на сумму около 941,4 миллиона долларов, из которых почти 88% — примерно 824,7 миллиона долларов — пришлись на поставки из Индии. Такой значительный объем импорта делает индийский рынок особенно важным для американских потребителей и бизнеса.
Кроме того, новые пошлины могут негативно сказаться на импорте обработанных и необработанных алмазов, составляющем около 46% от общего объема — это примерно 5,46 миллиарда долларов из 11,9 миллиарда. Также под угрозой оказались ювелирные изделия из драгоценных металлов: четвертая часть их импорта (около 3,48 миллиарда долларов) приходится на индийские товары. Не менее важным остается и сектор природных драгоценных камней, среди которых более 13% (примерно 264,6 миллиона долларов) поступает из Индии.
На фоне этих мер американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает активизации торговых переговоров с Индией до урегулирования ряда спорных вопросов.
Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая за его сотрудничество с Россией, однако опасается, что такие меры могут негативно повлиять на текущие торговые переговоры с Пекином.