В России могут повысить маткапитал до 1 млн рублей: подробности

Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по труду и соцполитике, инициировал законопроект о существенном повышении выплат по материнскому капиталу. Согласно документу, который уже направлен в правительство на рассмотрение, предлагается установить: 1 миллион рублей за первого ребенка, 1,3 миллиона рублей за второго или третьего ребенка. Текст законопроекта оказался в распоряжении ТАСС.
Согласно документу, семьи смогут получить 1,3 млн рублей материнского капитала при рождении второго ребенка, если первенец появился на свет до 1 февраля 2026 года. Такая же сумма предусмотрена и для третьего/последующих детей, при условии, что ранее семья не обращалась за этой господдержкой.
Как отметил Нилов, программа материнского капитала, доказавшая свою эффективность, будет действовать до 2030 года.
На данный момент программа маткапитала предусматривает следующие выплаты: 690 266 рублей при рождении первенца и дополнительно 221 895 рублей за второго ребенка (что в совокупности составляет 912 162 рублей за двоих детей).
