Падение более чем на 30%: Владивосток теряет темпы строительства жилья

Напомним, что переизбыток новостроек Приморью не грозит. Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) отнес Приморский край к середнячкам, где нет ни дефицита квартир в новостройках, ни их особого переизбытка. ЕРЗ отмечает, что признаки серьезного затоваривания на рынке квартир в новостройках есть почти в 30 регионах. С высокой затоваренностью на Дальнем Востоке регионов нет. С «довольно высокой» два региона — Якутия и Хабаровский край; «середнячков» тоже два — Приморье и Сахалин.