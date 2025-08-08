Падение более чем на 30%: Владивосток теряет темпы строительства жилья

Ввод в эксплуатацию жилых домов во Владивостоке снизился на 34,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Общее число построенных квартир в регионе составило 2193 единицы (-47,6%). Об этом говорится в экономическом мониторинге за январь-май 2025 года, подготовленном администрацией Владивостока на основе данных Приморскстата, сообщает ИА PrimaMedia.
Всего за вышеуказанный период было введено в эксплуатацию 159,9 тысяч кв. метров жилья, из них 52,4 тысяч кв. метров — это индивидуальное жилищное строительство.
В то же время объем работ по виду деятельности «Строительство» среди подрядных организаций (за исключением малого бизнеса) вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее в правительстве региона отметили, что Приморский край восстанавливает темпы ввода жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По данным властей, край находится в «зелёной зоне» по показателю ввода жилья национального проекта, несмотря на то, что сохраняется незначительное отставание от уровня 2024 года (-13% на момент июля — прим. ред.).
«План ввода по многоквартирным домам сегодня реализован на 43%, по индивидуальному жилищному строительству план ввода обеспечен на 61%. Мы контролируем показатели ввода жилья в эксплуатацию в целях исполнения нацпроекта», — отметила заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.
Напомним, что переизбыток новостроек Приморью не грозит. Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) отнес Приморский край к середнячкам, где нет ни дефицита квартир в новостройках, ни их особого переизбытка. ЕРЗ отмечает, что признаки серьезного затоваривания на рынке квартир в новостройках есть почти в 30 регионах. С высокой затоваренностью на Дальнем Востоке регионов нет. С «довольно высокой» два региона — Якутия и Хабаровский край; «середнячков» тоже два — Приморье и Сахалин.