Почти все россияне не разбираются в пенсионных накоплениях и не управляют ими

Программа ПДС начала действовать в стране с 2024 года. Для участия необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который выступает оператором программы. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет до 400 тысяч рублей и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей. Накопленные средства становятся доступны для получения через 15 лет либо при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в зависимости от того, что наступит раньше.