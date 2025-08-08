Почти все россияне не разбираются в пенсионных накоплениях и не управляют ими

Согласно исследованию, проведённому НПФ «Достойное будущее» совместно с Финансовым университетом, 77% россиян не разбираются в механизмах формирования своих пенсионных накоплений и проявляют низкий интерес к этой теме. Такие данные оказались в распоряжении издания «Ведомости». В результате большинство граждан не проявляют активности в управлении своими накоплениями и не стремятся переводить средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). В опросе приняли участие 2000 человек из разных регионов России, анкеты собирались онлайн летом 2025 года.
Программа ПДС начала действовать в стране с 2024 года. Для участия необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который выступает оператором программы. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет до 400 тысяч рублей и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей. Накопленные средства становятся доступны для получения через 15 лет либо при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в зависимости от того, что наступит раньше.
Ранее гражданам РФ сообщили об увеличении накопительной пенсии.