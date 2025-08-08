В Госдуме хотят снизить тарифы на мобильную связь из-за сбоев связи в РФ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал от телекоммуникационных компаний ввести систему компенсаций за перебои связи и одновременно снизить тарифные планы для абонентов. Депутат также подчеркнул необходимость защиты прав потребителей в условиях учащающихся сбоев связи по всей стране.
«Отключения вынужденные, и люди к ним относятся с пониманием. Но и бизнес должен пойти навстречу с учетом непростой ситуации. Пересчитывать стоимость услуг, которые отключают. И в целом снижать тарифы на мобильную связь с учетом постоянных рисков», — пояснил Миронов в беседе с ТАСС.
Политик отметил, что сбои в работе связи наблюдаются на территории большинства российских регионов, при этом их продолжительность и частота только растут.
Ранее власти нескольких регионов сообщили о сбоях в работе интернета. Среди них — Башкирия, Новосибирск, Самара, Томск и Ростов-на-Дону.