Размер материнского капитала в России планируют увеличить до миллиона и более

В России планируется увеличить размер материнского капитала: выплаты при рождении первого ребенка могут вырасти до 1 миллиона рублей, а при появлении второго или третьего — до 1,3 миллиона рублей. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ. Об этом пишет ТАСС.
Предлагаемые изменения коснутся закона о дополнительной государственной поддержке семей с детьми. Согласно инициативе, семьи, которые получат право на материнский капитал до 31 января 2026 года, смогут рассчитывать на выплаты в размере 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка. Для детей, родившихся или усыновленных с 1 февраля 2026 года, сумма на первого ребенка также составит 1 миллион рублей. При рождении второго ребенка сумма увеличится на 300 тысяч рублей, достигнув 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, предусмотрено, что если первый ребенок появился на свет до февраля 2026 года, материнский капитал на второго ребенка также может составить 1,3 миллиона рублей. Аналогичная сумма будет предоставляться на третьего и последующих детей в случае отсутствия ранее полученной поддержки.
Программа материнского капитала продлена до 2030 года и показала свою эффективность. В настоящее время выплаты составляют около 690 тысяч рублей на первого ребенка и дополнительно около 222 тысяч рублей на второго, что в сумме даёт более 900 тысяч рублей за двоих детей.
Ранее жительнице Дагестана вынесли приговор за хищение материнского капитала.