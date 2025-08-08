Размер материнского капитала в России планируют увеличить до миллиона и более

Предлагаемые изменения коснутся закона о дополнительной государственной поддержке семей с детьми. Согласно инициативе, семьи, которые получат право на материнский капитал до 31 января 2026 года, смогут рассчитывать на выплаты в размере 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка. Для детей, родившихся или усыновленных с 1 февраля 2026 года, сумма на первого ребенка также составит 1 миллион рублей. При рождении второго ребенка сумма увеличится на 300 тысяч рублей, достигнув 1,3 миллиона рублей.