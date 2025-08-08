Ричмонд
Bloomberg: Tesla прекратит работу над суперкомпьютером Dojo

Генеральный директор Илон Маск распорядился свернуть эту инициативу.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания Tesla закрывает команду, ответственную за разработку суперкомпьютера Dojo, а её руководитель покидает компанию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

По данным издания, Питер Бэннон, руководивший проектом, уходит из компании, а генеральный директор Илон Маск принял решение прекратить работу над инициативой.

Источники также сообщили, что около 20 сотрудников, задействованных в проекте, уже были переведены в другие подразделения Tesla.

Ранее компания Tesla официально утвердила выплату гендиректору Илону Маску премии в виде акций на общую сумму в 29,6 млрд долларов.

