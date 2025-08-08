В Госдуме хотят заморозить цены на продукты первой необходимости с сентября

«Траты российской семьи на питание за год выросли на 10−15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится», — пояснил Миронов.