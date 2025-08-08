Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят заморозить цены на продукты первой необходимости с сентября

Миронов предложил заморозку цен на продукты первой необходимости с 1 сентября до Нового года.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы, в разговоре с РИА Новости выступил с инициативой зафиксировать цены на основные продукты питания с 1 сентября по Новый год.

«Траты российской семьи на питание за год выросли на 10−15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится», — пояснил Миронов.

Он также упомянул о предложении от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его словам, центр рекомендовал заморозить цены на товары первой необходимости сроком на три-четыре месяца.

Парламентарий подчеркнул, что заморозка цен должна сопровождаться снижением пошлин, налоговыми послаблениями, прямыми закупками у фермеров, долгосрочными договорами с ритейлом и субсидиями аграриям — и все это под контролем властей.

Ранее Миронов предложил снизить тарифы на мобильную связь из-за сбоев связи на территории страны.