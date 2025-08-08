В Госдуме хотят заморозить цены на продукты первой необходимости с сентября

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы, в разговоре с РИА Новости выступил с инициативой зафиксировать цены на основные продукты питания с 1 сентября по Новый год.
«Траты российской семьи на питание за год выросли на 10−15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится», — пояснил Миронов.
Он также упомянул о предложении от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его словам, центр рекомендовал заморозить цены на товары первой необходимости сроком на три-четыре месяца.
Парламентарий подчеркнул, что заморозка цен должна сопровождаться снижением пошлин, налоговыми послаблениями, прямыми закупками у фермеров, долгосрочными договорами с ритейлом и субсидиями аграриям — и все это под контролем властей.
